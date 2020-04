Familienstreit: Frau attackiert Lebensgefährten mit Messer

Eine Frau hat ihren Lebensgefährten in Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) mit einem Messer bedroht und sich anschließend selbst verletzt. Ihr Partner flüchtete sich zu einem Nachbarn, wie die Polizei am Montag mitteilte. Er hatte sich bei dem Streit am Samstagabend verletzt, als er versuchte, der Frau das Messer abzunehmen. Die Frau kam wegen ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus. Gegen sie wird wegen Körperverletzung ermittelt. Der Mann beleidigte bei dem Einsatz Polizisten und wurde deshalb ebenfalls angezeigt, teilte die Polizei mit.

