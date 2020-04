Bahn-Sprecher: Brandenburger halten sich an Maskenpflicht

Brandenburger Bahnreisende bedecken seit Inkrafttreten der Maskenpflicht am Montag Nasen und Münder weitestgehend vorbildlich. Diesen Eindruck haben Mitarbeiter der Deutschen Bahn gewonnen. «Wir weisen unsere Fahrgäste aktiv in den Zügen, auf den Bahnsteigen und über alle unsere Informationskanäle auf die behördlich verfügte Anordnung der Maskenpflicht und die allgemeinen Hygieneregeln hin», sagte ein Bahn-Sprecher auf Anfrage. Die Erfahrung in den Bundesländern, in denen bereits die Tragepflicht gelte, zeige, dass es eine breite Akzeptanz gebe. Falle auf, dass ein Fahrgast ohne Maske unterwegs sei, werde er darauf hingewiesen.

Die Maskenpflicht gilt nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Brandenburg in allen öffentlichen Bussen und Bahnen, Taxis sowie in Geschäften. Menschen mit Atemproblemen sind davon ausgenommen. Wer keine Maske trägt, muss allerdings nicht mit einer Strafe rechnen.