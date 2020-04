Ministerin Ernst: Start der 10. Klassen problemlos verlaufen

Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) hat den Start des Unterrichts für die Jahrgangsstufe 10 als «insgesamt ruhig und problemlos» bezeichnet. Insgesamt knapp 20 000 Zehntklässler haben nach Angaben des Ministeriums am Montag damit begonnen, sich im Präsenzunterricht auf ihre Prüfungen zum Mittleren Abschluss im Mai vorzubereiten. «Einige der Schulen, beispielsweise Gymnasien und Gesamtschulen, haben ihre Erfahrungen bei der Durchführung der Abiturprüfungen nutzen können, (...) , um die Risiken zur Verbreitung von Infektionen zu minimieren», sagte Ernst.

Um die Abstandsregelungen in der Corona-Krise zu gewährleisten, werden die Lerngruppen auf verschiedene Klassenräume verteilt und können nach Angaben des Ministeriums dort jeweils nur zwei oder drei Tage in der Woche unterrichtet werden. Hinzu kommen Angebote für das Lernen zuhause.

Vom 4. Mai an starten die Grundschüler der Jahrgangsstufe 6 in den Präsenzunterricht. Hinzu kommen dann die Jahrgangsstufe 9 der Ober- und Gesamtschule, des Gymnasiums und der Förderschulen sowie die Jahrgangsstufe 11 des Gymnasiums und die Jahrgangsstufe 12 der Gesamtschule. In allen Klassenräumen gelten strenge Hygieneregeln.