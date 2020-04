Handel zeigt sich zurückhaltend nach Öffnung kleiner Läden

Am ersten Wochenende nach der Öffnung kleiner Geschäfte in Brandenburg hat der Handel eine zurückhaltende erste Bilanz gezogen. Wer sich als Händler an den Öffnungen beteiligt habe, habe am Samstag einen besseren Tag gehabt als in der Vorwoche, sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Berlin-Brandenburg, Nils Busch-Petersen. «Doch es bleibt ein Tropfen auf den heißen Stein.»

Die Innenstädte sind wieder belebter. In Potsdam war die große Einkaufsstraße in der Innenstadt am Samstag gut besucht. In vielen Geschäften sahen sich Kunden um - aber einen regelrechten Ansturm gab es nicht. In den Läden galten Begrenzungen für den Eintritt - zum Beispiel durfte man nur mit Einkaufskorb hinein oder mit dem Hinweis, dass nur eine begrenzte Zahl an Kunden im Laden sein soll.

Seit vergangenem Mittwoch haben Geschäfte mit bis zu 800 Quadratmetern Verkaufsfläche wieder geöffnet, auch Auto- und Fahrradhändler sowie Buchhandlungen. Weiter gilt: mindestens 1,50 Meter Abstand halten.

Die Soforthilfe in der Corona-Krise für kleine Unternehmen und Solo-Selbstständige in Brandenburg ist vom Rettungsschirm des Landes gedeckt. «Es gilt das klare politische Versprechen, diese Soforthilfe an alle Berechtigten auszuzahlen», teilte der Sprecher des Finanzministeriums, Ingo Decker, mit. Derzeit werde von einem Betrag von 600 bis 750 Millionen Euro für die Soforthilfen ausgegangen. Bis Donnerstag gingen bei der Investitionsbank des Landes (ILB) rund 72 000 Anträge ein, etwa 30 000 mussten noch bearbeitet werden.

Der Landtag hatte einen Rettungsschirm von zwei Milliarden Euro beschlossen, die über Kredite finanziert werden. Der Zuschuss reicht von maximal 9000 Euro für Unternehmen mit bis zu fünf Beschäftigten bis zu 60 000 Euro für Betriebe mit maximal 100 Beschäftigten.

Gemeinnützige Kultureinrichtungen in Brandenburg sollen in der Corona-Krise insgesamt knapp 39 Millionen Euro finanzielle Hilfe vom Land bekommen. «Öffentliche Konzerte sind verstummt, Theaterbühnen verwaist, Filmveranstaltungen abgesagt, Bücherlesungen verlegt - und dennoch laufen Kosten für Gehälter, Mieten und Verwaltung weiter», erklärte Kulturministerin Manja Schüle (SPD) am Sonntag in Potsdam. Die Hilfen würden für kommunale gemeinnützige Kultureinrichtungen, kulturelle Vereine, Stiftungen und Gesellschaften bereitgestellt, um die gravierendsten Einnahmeausfälle seit dem 11. März abzufedern.