Neue Klinikspitze startet im Bergmann-Klinikum

Das vom Coronavirus-Ausbruch betroffene Potsdamer Klinikum Ernst von Bergmann hat seit Samstag für ein halbes Jahr eine neue Leitung. Nach der Beurlaubung der zwei bisherigen Geschäftsführer übernehmen Hans-Ulrich Schmidt und Tim Steckel die Leitung. Die neue Spitze will mit der Beratung Kienbaum ein Konzept zur Wiederaufnahme des Betriebs vorlegen. Seit 1. April gilt ein Aufnahmestopp für neue Patienten außer für Notfälle. Die Klinik soll in drei Bereiche aufgeteilt werden: in coronafreie Stationen (weiß), solche mit Verdachtsfällen (grau) und mit Infizierten (schwarz).

Seit Mitte März hatten sich Corona-Infektionen in dem Klinikum gehäuft, das rund eine halbe Million Menschen versorgt. Experten des Robert Koch-Instituts kritisierten in einem Bericht unter anderem, dass Umzüge ganzer Stationen die Virusübertragung begünstigt haben könnten. Bis Freitag starben 40 Corona-Patienten an der Klinik, zuletzt eine 84 Jahre alte Patientin. Derzeit werden dort 41 Corona-Patienten versorgt. Eine unabhängige Kommission soll den Ausbruch untersuchen. Die Staatsanwaltschaft Potsdam prüft unter anderem, ob sich drei leitende Ärzte und die nun beurlaubten Geschäftsführer strafbar machten. Dabei geht es um Meldepflichten.

Ein weiterer Corona-Schwerpunkt im Land ist die Brandenburgklinik in Bernau (Landkreis Barnim). Dort waren laut Kreis 72 Patienten und 60 Mitarbeiter infiziert. Von den infizierten Patienten starben 11, die schwere Vorerkrankungen gehabt hätten.

Das Carl-Thiem-Klinikum in Cottbus berichtete am Samstag nur von einem Corona-Patienten. Die Stadt führt die geringe Zahl auf das Krisenmanagement in der Klinik und auf die Einschränkungen im öffentlichen Leben zurück.