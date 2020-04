Ministerin rät zu Geduld für Kita-Öffnung in Brandenburg

Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) lässt offen, wann die Kitas in der Corona-Krise wieder im Normalbetrieb öffnen. «Eine Öffnung der Kitas können wir erst angehen, wenn wir besser wissen, wie sich die Infektionsraten entwickeln», sagte Ernst der «Märkischen Allgemeinen» aus Potsdam (Samstag). «Dreijährigen kann man keine Abstandsregel oder Husten-Etikette vermitteln.» Im Kita-Alter hätten die Erzieherinnen und Erzieher eine enorme Nähe zu den Kleinen. Über eine Kita-Öffnung entschieden die Gesundheitsbehörden.

Am ersten Wochenende nach der Öffnung kleinerer Geschäfte in Brandenburg waren die Innenstädte wieder belebter. In Potsdam war die große Einkaufsstraße in der Innenstadt am Samstag gut besucht. In vielen Geschäften sahen sich Kunden um, es gab aber keinen regelrechten Ansturm. In den Läden galten Begrenzungen für den Zugang und Abstandsregeln mussten beachtet werden. Seit vergangenem Mittwoch haben Geschäfte mit bis zu 800 Quadratmeter Verkaufsfläche wieder geöffnet, auch Auto- und Fahrradhändler sowie Buchhandlungen.