Mensch in Baum gestürzt? Ungewöhnlicher Polizeieinsatz

Polizei und Feuerwehr sind am Mittwoch in Potsdam zu einem ungewöhnlichen Einsatz ausgerückt. Ein Zeuge meldete eine Person, die mit einem abgestürzten Leichtflugzeug in einem Baum festhänge und sich noch bewege, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. «Unmittelbar am Baum angekommen dann die Erleichterung», hieß es: Aus der Nähe im Park Sanssouci stellten Polizei und Feuerwehr schnell fest, dass es sich um einen lebensgroßen Spiderman-Luftballon in Menschenform handelte.