Zahl der Genesenen von Covid-19 nimmt weiter zu

Die Zahl der von der Lungenkrankheit Covid-19 genesenen Menschen in Brandenburg nimmt weiter zu. Das Gesundheitsministerium geht in einer Hochrechnung von rund 1575 Genesenen aus, 85 mehr als am Vortag, wie das Ressort am Donnerstag berichtete (Stand 8.00 Uhr). Die Zahl der laborbestätigten Fälle von mit dem Coronavirus-Infizierten erhöhte sich innerhalb von 24 Stunden um 43 auf 2546. 51 Patienten werden demnach in Krankenhäusern behandelt, 35 davon werden künstlich beatmet. 104 Todesfälle wurden im Land gemeldet.

Wegen einer Software-Aktualisierung kann das Ministerium nach eigenen Angaben derzeit keine detaillierte Aufschlüsselung der Falldaten auf die Landkreise und kreisfreien Städte liefern. Das Robert-Koch-Institut (RKI) stelle den Gesundheitsämtern und Landesstellen eine verbesserte Version der Übermittlungs-Software zur Verfügung, hieß es. Diese soll zur Erfassung, Auswertung und Weiterleitung der Meldedaten gemäß Infektionsschutzgesetz dienen.