Jeder fünfte Maschinenbauer rechnet mit sehr schlechtem Jahr

Die Corona-Krise hat die Probleme im ostdeutschen Maschinen- und Anlagenbau noch verschärft. Die Auftragslage sei angespannt, Produktionskapazitäten nicht ausgelastet und Kurzarbeit weit verbreitet, teilte der Verband VDMA am Donnerstag mit. Teilweise könnten Maschinen an Kunden nicht ausgeliefert werden, weil Monteure keinen Zugang zu geschlossenen Betriebsstätten hätten oder Reisebeschränkungen unterlägen. Zudem dauerten Transporte sehr lange. 65 Prozent der Betriebe rechneten mit einem eher schlechten, 22 Prozent mit einem sehr schlechten Geschäftsjahr 2020.

Das habe eine Umfrage bei 350 Mitgliedsfirmen in Berlin, Brandenburg, Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern ergeben. Der Strukturwandel in der Automobilindustrie und in der Energiewirtschaft, aber auch internationale Risiken hatten dem Maschinenbau bereits im vergangenen Jahr zugesetzt.