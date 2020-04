Virusausbruch an Bergmann-Klinik: OB kündigt Aufklärung an

Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) hat eine transparente Aufarbeitung des Corona-Virusausbruchs am Klinikum Ernst von Bergmann angekündigt. Es gehe um Aufarbeitung nach hinten mit dem Blick nach vorn, welche Lehren und Konsequenzen zu ziehen seien, sagte Schubert am Mittwoch laut Redetext im Stadtparlament. Das sei auch die Forderung des Landes.

Seit Mitte März häuften sich in dem städtischen Krankenhaus Corona-Infektionen. Die Klinik ist für die gesamte Region zuständig. Experten des Robert Koch-Instituts machten Verbesserungsvorschläge, darunter eine Unterstützung des Krisenstabs.

Am vergangenen Wochenende räumte die Geschäftsführung erstmals Fehler ein. Bisher starben 39 Covid-19-Patienten in der Klinik. Der Aufsichtsrat des Klinikums empfahl am Dienstag, beide Geschäftsführer zunächst zu beurlauben und eine externe Kommission zur Aufarbeitung der Krise einzusetzen. Darüber wollte der Hauptausschuss der Stadtverordnetenversammlung am Mittwoch debattieren.

Der Betriebsrat des Klinikums sieht in einem Brief an die Potsdamer Stadtverordneten «eine Beurlaubung der gesamten Geschäftsführung kritisch» und bat, dass zumindest Geschäftsführerin Dorothea Fischer ihre erst vor kurzem übernommene Position weiter ausübe. Die «Märkische Allgemeine» hatte zuvor über den Brief berichtet. Er lag auch der Deutschen Presse-Agentur vor.

Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hofft, dass bald wieder Corona-Patienten aufgenommen werden könnten. Sie erklärte am Mittwoch, das Klinikum müsse dem Gesundheitsamt bis Ende der Woche eine erste schriftliche Analyse des Ausbruchs liefern. Wenn diese vorliege, wäre der Covid-Bereich in der Klinik der erste, in dem wieder Patienten aufgenommen werden könnten.