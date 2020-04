Präsident des Landkreistags sieht Maskenpflicht skeptisch

Der Präsident des Landkreistags in Brandenburg, Wolfgang Blasig (SPD), hält eine Maskenpflicht zum Schutz vor dem Coronavirus nicht für sinnvoll. «Wir würden in einen gewissen Überbietungswettbewerb hineingeraten», sagte der Landrat des Kreises Potsdam-Mittelmark der Deutschen Presse-Agentur. «Wir hatten uns im Land Brandenburg darauf verständigt, dass es dort Empfehlungen gibt, aber eine Pflicht sollte nicht eingeführt werden. Nun ist Potsdam vorangeschritten, was auch den umliegenden Landkreis unter Probleme setzt.» Sein Landkreis habe nicht vor, eine Maskenpflicht auszurufen.

In der Landeshauptstadt sind ab nächstem Montag (27. April) Alltagsmasken in Läden, Bussen und Bahnen Pflicht - auch wegen vieler Pendler. In Berlin gilt ab kommendem Montag eine Pflicht für Mund-Nasen-Schutz in Bussen, S- und U-Bahnen. Sie soll anders als in anderen Ländern nicht für den Einzelhandel gelten. Die Brandenburger Landesregierung plant auch nach der Entscheidung in Berlin keine Maskenpflicht für Busse und Bahnen, rät aber zum Tragen der Masken.

Der Landkreistagspräsident verweist darauf, dass es zum Tragen von Masken auch genug Ressourcen geben müsse, «die wir im Moment nicht haben». Außerdem müsse die Pflicht überwacht werden. «Dann muss man natürlich auch Verstöße dagegen ahnden», sagte Blasig. «Ob dazu Personal ausreichend ist, muss man sich fragen.»

An diesem Mittwoch öffnen wieder kleinere Läden bis 800 Quadratmeter Verkaufsfläche, außerdem Auto-, Fahrrad- und Buchhändler im Land. Der Landrat hält wenig von einer noch weitergehenden Lockerung. «Ich mache mir große Sorgen, dass wir schon im ersten Schritt etwas viel draufpacken», sagte Blasig. «Das ist dann ein Horrorszenario für mich, wenn man wieder zum Lockdown (Ausgangsbeschränkungen) kommen muss.» Damit Infektionen nicht zunähmen, müssten Abstands- und Hygieneregeln strikt befolgt werden. Nötig seien auch Tests und die Nachverfolgung von Infektionsketten mit einer freiwilligen App.

Der SPD-Politiker sieht wenige Probleme darin, dass die Schutzvorkehrungen in den Unternehmen eingehalten werden. «Fast alle der Unternehmungen wissen ziemlich genau, dass sie peinlich auf die Hygiene zu achten haben», sagte Blasig. Er habe aber große Schwierigkeiten einzuschätzen, wie es vor allem in Kitas weitergehen solle. In manchen Kitas in seinem Landkreis seien über 50 Prozent der Kinder in Notbetreuung. «Hygienische Maßnahmen bei Vorschulkindern umzusetzen, ist fast schon utopisch», sagte Blasig.