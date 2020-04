Weitere Lockerungen: Geschäfte, Museen und Tierparks öffnen

Supermärkte, Baumärkte, Apotheken, Poststellen und Tankstellen haben schon geöffnet - ab heute sollen nun in Brandenburg auch Geschäfte mit bis zu 800 Quadratmeter Verkaufsfläche hinzukommen. Auch Läden innerhalb von Shopping-Centern dürfen aufmachen. Zudem gibt es wieder die Möglichkeit, Museen, Ausstellungshäuser, Zoos und Tierparks zu besuchen. Ausgenommen sind die begehbaren Tierhäuser. Auch Bibliotheken sowie Kfz-Händler, Fahrrad- und Buchhändler können wieder öffnen.

Nicht alle Kultureinrichtungen stehen sofort wieder zur Verfügung. Die Landesmuseen in Cottbus und Frankfurt (Oder) etwa nehmen erst am 1. Mai wieder den regulären Betrieb auf. Auch die städtischen Museen in Potsdam öffnen noch nicht. Bis Ende der Woche soll nach Angaben der Stadt eine Entscheidung über das Datum getroffen werden. Die Auflagen sind für einige Museen so schnell nicht umsetzbar. In städtischen Museen und Bibliotheken soll Maskenpflicht gelten.