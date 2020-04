Bibliotheken in Brandenburg bereiten sich auf Öffnungen vor

Maskenpflicht, regulierte Besucherströme und eine Medienquarantäne für Rückgaben - Bibliotheken in Brandenburg bereiten sich mit besonderen Schutzmaßnahmen auf die Wiedereröffnungen vor. Von diesem Mittwoch an dürfen nach einer Landesverordnung staatliche und universitäre Bibliotheken unter bestimmten Hygieneregeln wieder öffnen. «Alle sind daran interessiert, dass der Schutz weiterhin höchste Priorität ist», sagte Cornelia Stabrodt, Vorsitzende des Bibliotheksverbandes Brandenburg.

Durch begrenzten Besuchereinlass sollen Abstandsregelungen gewährleistet und Warteschlangen vermieden werden, sagte Stabrodt. Die Nutzung von Handschuhen und Atemschutzmasken würden beim Bibliotheksbesuch empfohlen. In der Stadtbibliothek Teltow (Kreis Potsdam-Mittelmark), die zeitgleich mit der Stadtbibliothek Nauen (Kreis Havelland) am Donnerstag öffnet, ist der Zutritt von nicht mehr als fünf Besuchern für maximal zehn Minuten gestattet, hieß es in einer Mitteilung vom Dienstag. Die Stadt- und Landesbibliothek Potsdam bleibt nach eigenen Angaben einschließlich ihrer Standorte Am Stern und in der Waldstadt bis voraussichtlich 3. Mai 2020 geschlossen. Die Fouquè-Bibliothek Brandenburg an der Havel öffnet voraussichtlich am 28. April. Bis dahin müssen noch weitere Maßnahmen für die Hygieneregelungen getroffen werden.