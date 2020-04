Brandenburg bleibt bei Absage an Maskenpflicht

Brandenburg plant auch nach der Entscheidung des Berliner Senats keine Maskenpflicht für den öffentlichen Nahverkehr. «Berlin ist einen anderen Weg gegangen», sagte Innenminister Michael Stübgen (CDU) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in Potsdam. Er sagte zwar: «Wir werden uns das jetzt genau ansehen.» Stübgen betonte aber, er sein kein Verfechter davon, unmittelbar hinterherzuspringen. Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hatte im ZDF-«Morgenmagazin» gesagt: «Ich habe so ein bisschen Sorge, dass vielleicht so eine Maske dann auch so als Allheilmittel angesehen wird.» Sie hält das Einhalten des Abstands für wichtiger.

In Berlin gilt ab kommenden Montag (27. April) eine Pflicht für einen Mund-Nasen-Schutz in Bussen, S- und U-Bahnen, wie der Senat beschloss. Sie soll anders als in anderen Ländern aber nicht für den Einzelhandel gelten. In der Landeshauptstadt Potsdam sind ab nächstem Montag Alltagsmasken in Läden, Bussen und Bahnen Pflicht - auch wegen vieler Pendler.