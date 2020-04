Zum Geburtstag: Wildpark Schorfheide öffnet wieder

Einen Tag nach seinem 24. Geburtstag darf der Wildpark Schorfheide an diesem Mittwoch wieder für Besucher öffnen - doch die Zukunft ist ungewiss. «Wir wissen immer noch nicht, ob der Park den nächsten Winter übersteht», sagte die Leiterin des Parks, Imke Heyter. Die Wiederöffnung komme gerade rechtzeitig: Dem Park, der am 19. März wegen der Corona-Pandemie geschlossen werden musste, seien alleine an Eintrittsgeldern etwa 150 000 Euro entgangen.

«Ostern ist normalerweise unsere Hauptsaison. Der finanzielle Winterspeck reicht meist gerade so bis zu den Osterferien.» Über einen erfolgreichen Spendenaufruf, bei der eine Großspende von 10 000 Euro einging, und die Soforthilfe vom Land konnte der Park laut Heyter bisher durchhalten.

Mit der Wiedereröffnung sind strenge Reglementierungen verbunden: Die Gastronomie und die Spielplätze bleiben nach Angaben des Wildparks geschlossen, ebenso gibt es keine Führungen, es wird kein Tierfutter verkauft und die Mitarbeiter tragen Schutzmasken. «Wir tun alles dafür, dass unsere Besucher keinem erhöhten Risiko ausgesetzt werden», sagte Heyter, die nach eigenen Angaben vor 14 Jahren die Parkführung von ihrem Vater übernahm. Der Wildpark sei sehr weitläufig und die sechs Meter breiten Wegen böten ausreichend Platz, um genügend Abstand zu halten. Anlässlich des Geburtstags werde es zum Schutz der Besucher keine besonderen Aktionen geben. «Unsere Tiere durften aber bereits eine große 24 aus Äpfeln und Möhren essen», sagte die Leiterin.