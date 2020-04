Start der Abiturprüfungen in Brandenburg

Die Brandenburger Schulen öffnen wieder in kleinen Schritten. Den Anfang machten am Montag fast 2700 Schüler, die unter strengen Hygiene- und Abstandsregeln Arbeiten in Geografie, Geschichte und Politische Bildung schreiben sollten. Der Brandenburgische Pädagogen-Verband hält den Start für einen Test für die weiteren Öffnungen. «Es ist zu schaffen», sagte Präsident Hartmut Stäker der Deutschen Presse-Agentur. «Die Bedingungen waren klar.» Das versuchten die Schulen umzusetzen. Er hält es für richtig, dass die Schüler kein Abitur auf der Grundlage von Durchschnittsnoten machen. Die das machten, hätten ihr Leben lang «damit zu tun, dass sie ein Notabitur gemacht haben». Insgesamt nehmen knapp 10 000 Schüler an 149 Schulen bis 5. Mai an den Abiprüfungen teil.

Mathematik steht beim letzten Haupttermin am 5. Mai für die schriftliche Prüfung an. Nachschreibetermine sind bis in den Juni angesetzt.

Wegen der Corona-Krise müssen bei den Prüfungen ein Mindestabstand von 1,50 Metern und strenge Hygieneregeln eingehalten werden. Wer sich zu stark psychisch belastet oder krank fühlt, soll auf die Nachschreibe-Termine ausweichen.