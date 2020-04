Gemeinden befürchten Einbußen von fast einer Milliarde

Die Corona-Krise führt bei den Brandenburger Städten und Gemeinden nach eigener Einschätzung zu Einnahmerückgängen von fast einer Milliarde Euro. Der Städte- und Gemeindebund gehe nach einer Umfrage insgesamt von Mindereinnahmen zwischen 676 Millionen und 913 Millionen Euro für dieses Jahr aus, teilte der Verband am Freitag in Potsdam mit. Bei der Gewerbesteuer wird ein Rückgang zwischen 236 und 474 Millionen Euro erwartet. Die Gewerbesteuer ist eine der tragenden Säulen der Gemeindefinanzierung. Beim Gemeindeanteil der Einkommensteuer rechnen die Städte, Gemeinden und Ämter mit einem Ausfall von bis zu 245 Millionen Euro, beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von bis zu 37 Millionen Euro.