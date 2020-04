Bund unterstützt Essenslieferungen für bedürftige Kinder

In der Corona-Krise sollen Kommunen Bundesmittel auch dafür nutzen können, bedürftigen Kindern ein kostenloses Mittagessen nach Hause zu liefern. Am Montag würden die Kommunen per Rundschreiben darüber informiert, dass sie die Mittel aus dem Bildungs- und Teilhabepaket flexibler einsetzen dürften, sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) beim Besuch einer Küche für Schulessen in Potsdam am Freitag.

Bislang sehe das Gesetz vor, dass Kinder und Jugendliche aus bedürftigen Familien ein kostenloses Essen erhalten könnten. Dieses müssten sie laut dem Gesetz aber gemeinschaftlich in der Schule oder Kita einnehmen, sagte Heil. «Das ist in der aktuellen Situation aus Infektionsschutzgründen nicht möglich.» In Abstimmung mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) sei er zu der Rechtsauffassung gekommen, dass eine Änderung des Gesetzes nicht notwendig sei. Das Rundschreiben solle den Kommunen Rechtssicherheit verschaffen.

Zum Anlass genommen habe er das «Potsdamer Modell». In der brandenburgischen Landeshauptstadt erhalten laut der Potsdamer Beigeordneten für Bildung und Jugend, Noosha Aubel, normalerweise etwa 2500 Kinder und Jugendliche aus bedürftigen Familien ein kostenloses oder kostengünstiges Mittagessen in ihren Schulen oder Kitas. Aktuell haben sie die Möglichkeit, sich die Mahlzeit nach Hause liefern zu lassen. 1000 Kinder aus 500 Haushalten nähmen das Angebot wahr.

Den Potsdamer Ansatz nannte Heil bei seinem Besuch «preußische soziale Flexibilität». Auch andere Kommunen hätten bereits Hilfsmöglichkeiten gefunden und könnten ab Montag dem «Potsdamer Modell» mit der Unterstützung des Bundes folgen.