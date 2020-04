Zahl der Infizierten in Brandenburg nur leicht gestiegen

Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen ist nach Angaben des Ministeriums in 24 Stunden mit 28 neuen Fällen vergleichsweise nur leicht gestiegen. Zum Stand 10.00 Uhr seien in Brandenburg 2338 laborbestätigte Fälle statistisch erfasst worden, teilte das Ministerium am Samstag mit. Die Zahl der genesenen Corona-Patienten hat sich nach Berechnungen des zuständigen Landesamts mit einem Plus von 40 Fällen gegenüber dem Vortag auf 1210 erhöht. Damit liegt deren Zahl rechnerisch bei mehr als der Hälfte der Corona-Infizierten.

Die meisten Infektionsfälle zählt mit 526 weiterhin die Landeshauptstadt Potsdam, gefolgt vom Landkreis Potsdam-Mittelmark mit 340 und dem Kreis Barnim mit 271. Die Zahl der Todesfälle von Infizierten in Brandenburg erhöhte sich gegenüber dem Vortag um 4 Fälle auf 83.