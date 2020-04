Stadt Potsdam fordert von Klinikum komplette Liste mit Daten

Die Stadt Potsdam dringt weiter darauf, dass das Klinikum Ernst von Bergmann eine komplette Liste mit Daten zum Infektionsgeschehen in der Einrichtung vorlegt. Das Klinikum hatte am Donnerstag nach Angaben der Stadt Unterlagen übergeben, die nach einer ersten Prüfung nicht vollständig sind. «Wir werden daher erneut das Gespräch suchen, um die angeforderten Unterlagen vollständig zu erhalten», sagte Pressesprecher Jan Brunzlow am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. An dem größten Potsdamer Krankenhaus, das auch die Region versorgt, hatten sich die Fälle von Corona-Infizierten und von Toten gehäuft - zuletzt wurden nach Angaben der Stadt 36 Todesfälle gezählt.

Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) hatte am Donnerstagabend in der rbb-Sendung «Brandenburg Aktuell» den Umgang des Klinikums mit dem Coronavirus-Ausbruch kritisiert. «Wir haben große Mühe momentan, die Unterlagen in der Qualität aus dem Klinikum zu bekommen, dass auch das Land als Aufsichtsbehörde die Stadt entlasten kann», sagte Schubert. «Wir mussten bis zu einer Zwangsgeldandrohung und zu einer Gesellschafterweisung gehen, dass seitens des Klinikums diese rudimentäre Liste, die da gefordert wurde, die eigentlich vollständig sein (...), überhaupt rausgerückt wird.»

Nach den Angaben des OB übergab das Klinikum zwar eine Dokumentation, aus ihr gehe aber nach der ersten Durchsicht nicht hervor, welcher Mediziner mit welchen Patienten zu tun gehabt habe. Die Stadt Potsdam hat dem Klinikum mit einem Zwangsgeld gedroht, sollte es mehrfach geforderte Daten zum Coronavirus-Ausbruch in der Einrichtung nicht umgehend übermitteln. Schubert nahm die Klinik aber auch in Schutz, sie habe am Wochenende mit der Häufung der Infizierten Ende März bereits Maßnahmen erlassen, allerdings habe eine Pressekonferenz gefehlt.

Zu der hohen Zahl von Corona-Infektionen im Klinikum fand am Donnerstag ein Krisengespräch mit Vertreten der Stadt und des Klinikums im Gesundheitsministerium statt, wie Ministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Freitag im Gesundheitsausschuss berichtete. Details dazu wollte sie nicht bekanntgeben. Sie verwies aber darauf, dass das Klinikum zunächst zurückgehaltene Daten zum Infektionsgeschehen inzwischen an die Stadt übergeben habe.

Zur Situation am Klinikum sollte an diesem Freitag der Aufsichtsrat der Einrichtung tagen, am Samstag ist ein außerordentlicher Hauptausschuss der Stadtverordnetenversammlung zur Entwicklung am Klinikum geplant.