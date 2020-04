2249 bestätigte Infizierte in Brandenburg: 76 Todesfälle

Die Zahl der Menschen, die in Brandenburg nachweislich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert sind, ist auf 2249 gestiegen. Das teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag mit (Stand 16.00 Uhr). Demnach erhöhte sich die Zahl der bestätigten Fälle innerhalb von 24 Stunden um 90. Bisher starben 76 Menschen nach einer Infektion mit Sars-CoV-2 - allein 30 davon in Potsdam, wo sie wohnten. 214 Patienten sind im Krankenhaus, davon werden 33 intensivmedizinisch beatmet. Mit rund 1070 Menschen gilt rechnerisch etwa die Hälfte der Infizierten als genesen, das sind 120 mehr als am Vortag.

Die höchste Zahl an bestätigten Infizierten mit dem Coronavirus gibt es mit Abstand in der Landeshauptstadt mit 499 Fällen, gefolgt vom Kreis Potsdam-Mittelmark mit 330 und dem Kreis Barnim mit 245 Infizierten. Die wenigsten nachgewiesenen Fälle meldeten die Stadt Frankfurt (Oder) mit 22, der Landkreis Prignitz mit 23 und der Kreis Uckermark mit 29 Fällen.