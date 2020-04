Zahl der Masernfälle in Brandenburg gesunken

Die Zahl der Masernerkrankungen ist in Brandenburg zurückgegangen. Im vergangenen Jahr gab es nur zwei Fälle, wie aus Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. 2018 war das hoch ansteckende Virus noch bei zwölf Patienten nachgewiesen worden. In den ersten drei Monaten dieses Jahres gab es noch keine neuen Fälle.

Um die Krankheit auszurotten, müssten nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 95 Prozent der Bevölkerung geimpft sein. In Brandenburg ist diese Quote in einigen Altersgruppen bereits erreicht. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums waren 2018 beispielsweise 95,1 Prozent aller Schulanfänger und 97,3 Prozent aller Zehntklässler gegen Masern geimpft. Dennoch seien Krankheitsausbrüche möglich, weil auch in Brandenburg in einigen Bevölkerungsgruppen noch Impflücken vorhanden seien, so das Ministerium. Die Impfpflicht, die seit März besteht, soll den Schutz der Bevölkerung demnach weiter verbessern.