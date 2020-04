Brandenburg verlängert Beschränkungen

Die Brandenburger müssen in der Corona-Krise mindestens bis Anfang Mai weiter mit Ausgangsbeschränkungen leben. Es gibt aber Lichtblicke: Kleinere Geschäfte sollen voraussichtlich ab Ende April und Schulen für bestimmte Klassen ab Anfang Mai wieder öffnen. Das kündigte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Mittwoch in Potsdam an. Das Kabinett will dies am Freitag formal beschließen. Die Länderchefs hatten sich zuvor mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in einer Telefonkonferenz auf Lockerungen verständigt.

«Wir müssen weiter, so gut es geht, die Bevölkerung schützen», sagte der Regierungschef. «Deshalb wollen wir aber trotzdem kleine Schritte unternehmen.» Es gehe darum, den Bürgern mehr Freizügigkeit zuzugestehen und auch Existenzen zu sichern. «Wir sind weit davon entfernt, Entwarnung geben zu können», warnte Woidke. «Das Virus hat nichts, aber auch gar nichts von seiner Gefährlichkeit eingebüßt.» Normalität werde es erst mit einem Impfstoff wieder geben können.

KONTAKTE: Bis vorerst zum 3. Mai dürfen Brandenburger draußen nur mit Angehörigen aus dem eigenen Haushalt oder höchstens mit einer Person außerhalb des Haushalts mit 1,5 Meter Abstand unterwegs sein. Private Reisen sollen weiter vermieden werden - auch Verwandtenbesuche. Die Beschränkungen galten zunächst bis zum Ende der Osterferien.

GESCHÄFTE: Kleinere Läden mit bis zu 800 Quadratmeter Verkaufsfläche sollen unter Hygieneauflagen und Steuerung des Zutritts wieder öffnen. Auch für Kfz-Händler, Fahrradhändler und Buchhandlungen soll das gelten - unabhängig von der Fläche. Woidke geht davon aus, dass die Läden ab 27. April öffnen, will dies aber mit Berlin abstimmen.

SCHULEN: Die Schulen sollen ab dem 4. Mai allmählich wieder öffnen - den Anfang sollen die Abschlussklassen machen und die Klassen, die im kommenden Jahr Prüfungen ablegen sowie die letzte Grundschulklasse. Schon ab 27. April sollen Prüfungen wieder stattfinden - das betrifft Schüler der 10. Klasse an Oberschulen, Gesamtschulen und Gymnasien, die in diesem Jahr den Mittleren Abschluss erreichen wollen. Woidke hatte zuvor eine zu schnelle Öffnung von Schulen skeptisch beurteilt.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) sieht die Schulen aktuell nicht in der Lage, notwendige Maßnahmen des Gesundheits- und Infektionsschutzes umzusetzen. GEW-Chef Günther Fuchs sagte: «Ein sogenannter normaler Schulbetrieb wird bis zu den Sommerferien nicht möglich sein.» Der Brandenburgische Pädagogen-Verband sieht die Abiprüfungen als Gradmesser, ob Präsenzunterricht möglich ist.

KITAS: Woidke hält eine allgemeine Kita-Öffnung in der jetzigen Situation nicht für verantwortbar. Kinder könnten das Virus ebenfalls übertragen. Die Notbetreuung werde aber ausgeweitet. Bisher können die Kinder von Eltern in wichtigen Berufen wie dem Gesundheitswesen weiter in Kitas gehen. Wer wegen der Betreuung nicht arbeiten kann, bekommt Finanzhilfe von Bund und Land.

KRANKENHÄUSER: Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) sieht das Gesundheitssystem nicht überlastet. «Wir sind nicht im entferntesten an irgendeiner Kapazitätsgrenze», sagte sie. Das Personal in Gesundheitsämtern soll aufgestockt werden, um neue Infektionsketten aufzuspüren. Außerdem soll es mehr Schutzausrüstung vom Bund geben.

INFEKTIONEN: In Brandenburg waren bis Mittwoch 2159 bestätigte Fälle registriert, teilte das Gesundheitsministerium mit Stand von 16.00 Uhr mit. 214 Menschen seien im Krankenhaus, davon würden 33 intensivmedizinisch beatmet. Bisher wurden 71 Todesfälle gemeldet. Der Hotspot ist Potsdam. Inzwischen gelten etwa 950 Menschen nach einer Hochrechnung als genesen.

KOMMUNEN: Innenminister Michael Stübgen (CDU) will mit Vertretern von Kommunen am Donnerstag und Freitag über die Regeln beraten. Dabei könne es noch zu Änderungen kommen, sagte Stübgen. Wegen der Kontaktbeschränkungen dürfen die Parlamente in Gemeinden, Städten und Landkreisen bis 30. Juni auch per Video- und Telefonkonferenzen tagen, wie der Landtag mit großer Mehrheit beschloss.