Woidke warnt vor zu schneller Öffnung von Schulen

Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) ist in der Debatte um eine schnelle Öffnung der in der Corona-Krise geschlossenen Schulen auf die Bremse getreten. «Vielleicht können wir in einigen Wochen mit kleineren Gruppen von Schülern beginnen», sagte Woidke am Mittwoch im RBB-Inforadio vor dem Gespräch von Bund und Ländern über Lockerungen der Corona-Beschränkungen. In den nächsten ein bis zwei Wochen rechnet er aber nicht mit dem vollen Beginn der Schulen. Sie seien «gerade als soziale Räume weiterhin eine große Infektionsgefahr». «Je kleiner die Kinder sind, umso schwieriger sind sie da auch zu kontrollieren», sagte er. Nach Expertenansicht könne etwa ein Drittel der Schüler wieder in die Schulen gehen.

© dpa

Der Regierungschef warnte vor einem zu schnellen Wiederanfahren des öffentlichen Lebens. «Was wir nicht riskieren dürfen ist, durch ein zu schnelles Vorgehen das, was wir erreicht haben, wieder nach hinten fällt», sagte Woidke. Dann müssten vielleicht in zwei oder drei Wochen noch schärfere Regeln eingeführt werden. Eine Öffnung müsse mit Distanz und scharfen Hygieneregeln beginnen.

Im Einzelhandel hält Woidke Lockerungen für denkbar, indem etwa die Regeln für den Lebensmitteleinzelhandel oder für Baumärkte auf kleinere Einzelhandelsläden übertragen werden. Aber: «Es wird Wochen brauchen, um da wieder hochzufahren.» Alles werde erst wieder so wie vorher, wenn es einen Impfstoff gebe. Die Regierungschefs der Länder wollten am Mittwoch mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) über mögliche Lockerungen beraten.

Auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Brandenburg warnte davor, die Schulen im Land zu schnell wieder zu öffnen. «Die Kitas und Schulen sind aktuell nicht in der Lage, die notwendigen und unverzichtbaren Maßnahmen des Gesundheits- und Infektionsschutzes umsetzen zu können», erklärte GEW-Chef Günther Fuchs per Mitteilung. «Ein sogenannter normaler Schulbetrieb wird bis zu den Sommerferien nicht möglich sein.» Auch das neue Schuljahr werde durch die Corona-Krise geprägt werden. Der Schutz auf dem Schulweg mit Bus und Bahn sei zudem ein «unlösbares Problem».

Der Brandenburgische Pädagogen-Verband sieht die Abiturprüfungen als Gradmesser, ob Präsenzunterricht in Schulen möglich ist. Dort werde sich zeigen, wie viel Personal für Unterricht mit strengen Abstands- und Hygieneregeln benötigt werde, sagte Präsident Hartmut Stäker der Deutschen Presse-Agentur. Ob ein Schichtsystem oder ein Unterrichtsplan mit Konzentration auf Hauptfächer möglich sei, hänge auch von der Ausstattung ab. Vor allem in älteren Schulen seien die Klassenräume zu klein, um selbst mit kleineren Klassen Abstand zu halten. Es komme auch auf Zahl und Zustand der Toiletten an.

Die gemeldete Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Brandenburg steigt auch rund sechs Wochen nach Beginn der Zählung. Bis Mittwoch wurden 2133 bestätigte Fälle registriert, teilte das Gesundheitsministerium mit Stand von 8.00 Uhr mit. Das sei ein Plus von 48 Infizierten innerhalb von 24 Stunden. 212 Menschen seien im Krankenhaus, davon würden 28 intensivmedizinisch beatmet. Bisher wurden 69 Todesfälle gemeldet. Hotspot ist weiter Potsdam. Inzwischen gelten etwa 950 Menschen nach einer Hochrechnung als genesen.