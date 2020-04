Woidke gegen schnelle Öffnung der Schulen

Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) ist in der Debatte um eine schnelle Öffnung der seit Wochen geschlossenen Schulen auf die Bremse getreten. «Vielleicht können wir in einigen Wochen mit kleineren Gruppen von Schülern beginnen», sagte der Brandenburger Regierungschef vor dem Gespräch der Ministerpräsidenten der Länder über Lockerungen der Corona-Beschränkungen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwochmorgen im RBB-Inforadio. «Da gibt es unterschiedliche Ideen.» Etwa ein Drittel der Schüler könnte in die Schulen gehen. Das sähen auch Experten so.

© dpa

Woidke sieht nicht, dass in den nächsten ein bis zwei Wochen mit dem vollen Beginn der Schulen gerechnet werden könne. Schulen könnten gerade als soziale Räume eine große Infektionsgefahr darstellen. Davon sei er überzeugt. Ein Wiedereröffnung müsse vernünftig und mit Distanz und scharfen Hygieneregeln beginnen. Anders werde es nicht möglich sein. Es müsse verhindert werden, dass in einigen Wochen noch schärfere Regeln zum Schutz vor dem Coronavirus eingeführt werden müssten als bisher.

Prinzipiell kann sich Woidke Lockerungen vorstellen. Beispielsweise im Einzelhandel. Doch das brauche Vorbereitung. Und die derzeitigen Regeln müssten auf den kleineren Einzelhandel übertragen werden. Es werde aber Wochen brauchen um das wieder hochzufahren, so Woidke.