Mehr Anreize ab 2021 für Umstellung auf Ökolandbau

Vom kommenden Jahr an will Brandenburg die finanziellen Anreize für die Umstellung auf ökologischen Landbau aufstocken. Um die Anbauflächen für Gemüse und Dauerkulturen wie etwa Baum- und Beerenobst sowie Spargel zu erweitern, soll unter anderem die zweijährige Einführungsprämie erhöht werden. Das teilte das Agrarministerium in Potsdam auf eine Anfrage aus der AfD-Landtagsfraktion mit. Für die Kosten, die für die Kontrollen des umweltfreundlichen Ackerbaus entstehen, sollen die Ökobetriebe einen Ausgleich erhalten. Künftig soll es in jedem Jahr einen Ökofeldtag geben, der interessierten Betrieben Praxiswissen vermitteln soll.

