Bergmann-Klinik: Experten sollen Trennung begleiten

Externe Experten sollen das stark von Corona-Fällen betroffene Potsdamer Klinikum Ernst von Bergmann in den kommenden Wochen dabei beraten, drei neue Klinikbereiche einzurichten. Dabei werde es um die organisatorische Trennung und die Umsetzung von Prozessabläufen für die Behandlung von Patientinnen und Patienten in sogenannten weißen, schwarzen und grauen Bereichen gehen, teilte die beauftragte Beratungsgesellschaft Kienbaum am Dienstag mit.

Kienbaum ist nach eigenen Angaben mit einem Team vor Ort, das sich unter anderem aus Medizinern, Gesundheitsökonomen sowie aus Spezialisten für Virologie und Hygiene zusammensetzt. Diese beraten sowohl den Krisenstab der Landeshauptstadt Potsdam als auch den des Klinikums.

Weiß ist laut den Experten der Bereich, der frei von Covid-19-Fällen aufgrund von Virus-Nachweis-Tests ist, schwarz dagegen derjenige mit solchen nachgewiesenen Infektionen. Grau bedeutet wiederum, dass der Nachweis für eine Infektion noch nicht vorliegt, wie Oliver Stock von der Beratungsgesellschaft erklärte.

Das Haus müsse dreigeteilt arbeiten, um auch weiterhin ein gesamtklinisches Angebot machen zu können, hatte Amtsärztin Katarina Böhm am Montag betont. Für jeden Bereich gebe es eigenes Personal und eine eigene Diagnostik. Relativ viele Mitarbeiter müssten zuvor getestet werden. Derzeit laufe die Umorganisation.

Das Klinikum Ernst von Bergmann ist wegen gehäufter Corona-Fälle in die Kritik geraten. Das Robert Koch-Institut (RKI) hatte empfohlen, es zu einer zentralen Covid-19-Klinik umzugestalten. Diese Frage stelle sich nicht, hatte Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) am Ostermontag auf einer Pressekonferenz gesagt.

Er nannte die Umgestaltung des Hauses in verschiedene Bereiche den richtigen Weg. Das Konzept von reinen Covid-19-Krankenhäusern widerspreche dem dezentralen Versorgungsansatz im Flächenland Brandenburg, erklärte der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Gabriel Hesse.