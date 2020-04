Linke und Freie Wähler fordern Hilfen für Kommunen

Angesichts wegbrechender Steuereinnahmen fordern die Oppositionsfraktionen der Linken und der Freien Wähler die Landesregierung auf, die Städte und Gemeinden im Land zu unterstützen. Die Kommunen müssten in der Corona-Krise einerseits wegfallende Gewerbesteuereinnahmen und gleichzeitig erhebliche Mehrausgaben etwa für die Arbeit der Ordnungs- und Gesundheitsämter verkraften, sagte Linke-Fraktionschef Sebastian Walter am Dienstag. Der Abgeordnete Philip Zeschmann (BVB/Freie Wähler) forderte daher einen Rettungsschirm auch für die Kommunen.

Mit dem Antrag, den die Fraktionen am Mittwoch in den Landtag einbringen wollen, sollen die Kommunen auch bürokratisch entlastet werden. So sollen sie neue Ausgaben ohne Nachtragshaushalt tätigen und auf ausgeglichene Haushalte verzichten dürfen. Außerdem soll das Land sofort die Hälfte der Kassenkredite der Kommunen übernehmen.