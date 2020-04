Bergmann-Klinikum: Wie nun weiter?

Die Stadt Potsdam will nach derzeitigen Planungen das als Corona-Hotspot geltende Klinikum Ernst von Bergmann nicht zum Corona-Krankenhaus machen. Laut Medienberichten, die sich auf einen internen Bericht der Robert Koch-Instituts (RKI) beziehen, hatte das Institut die Empfehlung ins Spiel gebracht, das Klinikum als zentrale Klinik für Covid-19-Patienten einzurichten. Damit würde es zum Corona-Krankenhaus der Region oder sogar des Landes Brandenburg, wird berichtet.

Gezielte Verlegungen von Covid-19-Patienten in das Klinikum seien nicht vorgesehen, sagte ein Stadtsprecher am Ostermontag. Am späten Nachmittag (16.30 Uhr) will Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) auf einer Pressekonferenz über die aktuelle Lage informieren. Das Klinikum ist für neue Patienten geschlossen - einzige Ausnahme Notfälle.