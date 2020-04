1973 Corona-Infizierte in Brandenburg bestätigt: 50 Tote

Die Zahl der Menschen, die in Brandenburg nachweislich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert sind, ist auf 1973 gestiegen. Das teilte das Gesundheitsministerium am Sonntag mit. Demnach erhöhte sich die Zahl der bestätigten Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden mit Stand 10.00 Uhr um 53. Bisher starben 50 Menschen nach einer Infektion mit dem Virus Sars-CoV-2; allein 19 in Potsdam, wo sie wohnten. Der Landkreis Potsdam-Mittelmark zählte elf Tote.

Die höchste Zahl an bestätigten Infizierten mit dem neuartigen Coronavirus gibt es mit Abstand in der Landeshauptstadt Potsdam mit 393 Fällen, gefolgt vom Kreis Potsdam-Mittelmark mit 273 und dem Kreis Barnim mit 207 Infizierten. Die wenigsten nachgewiesenen Fälle meldeten der Landkreis Prignitz (20) und die Stadt Frankfurt (Oder) (22). Im Landkreis Uckermark waren es 26. Über die Osterfeiertage melden nicht alle Gesundheitsämter täglich ihre aktuellen Zahlen.