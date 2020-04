Brandenburger Polizei: Weniger Verstöße gegen Corona-Regeln

Die Brandenburger Polizei kontrolliert auch über die Osterfeiertage wieder die Einhaltung der Corona-Regeln. Landesweit seien die Beamten zu 159 Einsätzen am Karfreitag gerufen worden, sagte Torsten Herbst, Sprecher des Brandenburger Polizeipräsidiums, am Samstag. 151 Platzverweise seien erteilt worden. Im Vergleich zum Samstag vor einer Woche bei ebenfalls schönem Wetter seien das nur zwei Drittel der Fälle gewesen.

In den Geschäften waren die Menschen unterwegs, um ihre Feiertagseinkäufe zu erledigen. In der Potsdamer Hauptpost hielten sich alle Kunden an die Abstandsregeln. In einem großen Supermarkt war ebenfalls viel los, vor allem vor den Kassen. In den Gängen herrschte Gedrängel.