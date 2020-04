5,2 Millionen Euro aus Eurojackpot gehen nach Brandenburg

Rund 5,2 Millionen Euro aus der Gewinnklasse 2 der Lotterie Eurojackpot gehen nach Brandenburg. Es sei der dritte Millionengewinn in diesem Jahr, teilte die Land Brandenburg Lotto GmbH am Samstag mit. Der Gewinnerschein sei am Karfreitag online für 16,50 Euro getippt worden. Er erzielte fünf Richtige plus eine richtige Eurozahl. Damit knackte Brandenburg neben Hessen, Finnland und der Slowakei den mit 20 Millionen Euro gefüllten Jackpot in der Gewinnklasse 2 der paneuropäischen Lotterie. Lediglich die zweite Eurozahl fehlte zum Jackpot in Höhe von 90 Millionen Euro in der ersten Gewinnklasse. Der blieb stehen.