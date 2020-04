Jugendweihen und Konfirmationen verschoben

Kirchliche und weltliche Rituale sind für viele Jugendliche ein wichtiger Schritt auf ihrem Weg ins Erwachsenenleben. In diesem Jahr müssen Teenager in Brandenburg wegen der Corona-Pandemie aber länger auf diese Feiern warten.

1760 Jugendliche sind in ganz Brandenburg zu den Weihen angemeldet, bislang gab es nach Angaben des Vereins keine Stornierungen wegen Corona. Die ersten Feiern waren ursprünglich am ersten Mai-Wochenende in Wildau geplant - mit insgesamt 800 Gästen. 100 Jugendliche sollten in den Kreis der Erwachsenen aufgenommen werden. Wann das nachgeholt werden kann, war zunächst noch unklar.