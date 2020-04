«Onleihe» in Brandenburg während Corona-Krise kostenlos

Viele Bibliotheken in Brandenburg stellen während der Corona-Krise digitale Inhalte kostenlos zur Verfügung. Neben E-Books und Online-Magazinen können auch Hörbücher und Filme ausgeliehen werden. Das sei in Brandenburg fast flächendeckend möglich, sagte die Vorsitzende des Landesverbandes Brandenburg im Deutschen Bibliotheksverband, Cornelia Stabrodt. «Wir sind fest davon überzeugt, dass es für Bibliotheken eine Chance ist, als moderne, medienaffine Orte wahrgenommen zu werden.»

Die Stadt- und Landesbibliothek in Potsdam sowie die Stadt- und Regionalbibliothek in Frankfurt (Oder) beispielsweise bieten während der Corona-Krise einen kostenlosen Zugang zur Online-Bibliothek an. Der Ausweis, der dafür benötigt wird, kann per E-Mail beantragt werden und ist ohne Gebühr bis Ende Mai gültig.