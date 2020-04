Verlegung von Corona-Patienten aus Italien abgesagt

Die Behandlung schwerkranker Corona-Patienten aus Italien in Cottbus entfällt vorerst. Weil sich die Lage in Italien leicht stabilisiert habe, sei die Verlegung von zwei Patienten in das Carl-Thiem-Klinikum zunächst abgesagt worden, teilte ein Sprecher der Stadt Cottbus am Montag mit. Das Signal sei aus der Deutschen Botschaft in Rom gekommen.

Geplant war, dass außerdem zwei weitere schwerkranke Patienten aus Italien im Ernst von Bergmann-Klinikum in Potsdam behandelt werden sollten. Nach einer Häufung von Infektionsfällen mit dem neuartigen Coronavirus an dem größten Potsdamer Krankenhaus hatte die Stadt in der vergangenen Woche aber einen Aufnahmestopp verhängt. Nur Notfälle dürfen noch in das Klinikum.