Dank an Erntehelfer: Tragen zur Versorgung bei

Brandenburg hat den Erntehelfern aus Mittel- und Osteuropa gedankt, die derzeit trotz der Corona-Krise in den Agrarbetrieben des Landes im Einsatz sind. Ihre Arbeit sei sehr wichtig, heißt es in einem Schreiben in mehreren Sprachen von Agrarminister Axel Vogel (Grüne) und Europaministerin Katrin Lange (SPD), über das am Montag informiert wurde. Sie trügen dazu bei, die Lebensmittelversorgung zu sichern. Reisemöglichkeiten seien schwieriger geworden. Einige Helfer würden daher in Kauf nehmen, die Familie länger nicht zu sehen.

Landes- und Bundesregierung bieten den Angaben zufolge polnischen Berufspendlern eine Aufwandsentschädigung von 65 Euro pro Tag. Hinzu kommen Zuschläge für Familienmitglieder, die mit in Deutschland bleiben. Dazu gibt es neue Bundesregelungen für heimische Erntehelfer. Für ihre Vermittlung stehen Internetportale bereit. Nach Angaben des Landesbauernverbandes werden im Jahr etwa 10 000 Erntehelfer benötigt.