Züge zwischen Strausberg und Berlin fahren wieder häufiger

Die Züge zwischen Strausberg und Berlin fahren seit Freitag wieder häufiger. Am Mittwoch und Donnerstag war es wegen einer Streckensperrung und Fahrzeugschäden zu Engpässen gekommen, wie ein Sprecher der Niederbarnimer Eisenbahn (NEB), die die Strecke betreibt, am Freitag sagte. Demnach waren deshalb besonders viele Menschen in den Zügen am Morgen, die die geltenden Abstandsregeln nicht immer einhalten konnten. Weil auf der S-Bahn-Linie 5 derzeit gebaut wird, nutzen den Angaben nach viele Fahrgäste den RB26 zwischen Strausberg und Berlin-Ostkreuz. Zunächst hatte der rbb darüber berichtet.

Ein Sprecher der Bahn teilte mit, dass der angebotene Schienenersatzverkehr mit Bussen auf der Strecke recht leer sei. NEB und Bahn appellierten an die Fahrgäste, verstärkt auf die Busse auszuweichen, um den gebotenen Abstand zu wahren.

Die NEB fährt laut Fahrplan üblicherweise einmal pro Stunde zwischen Berlin-Ostkreuz und Küstrin-Kiez (Märkisch-Oderland). Aufgrund des S-Bahn-Ausfalls werden aktuell morgens vier und nachmittags fünf zusätzliche Züge ab Strausberg eingesetzt. Diese fahren derzeit aufgrund von Fahrzeugschäden teilweise nur mit einem Waggon, wie der NEB-Sprecher sagte. Im Laufe der kommenden Woche sollen aber auch die zusätzlichen Züge wieder mit zwei Waggons fahren.