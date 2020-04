Ernst von Bergmann-Klinikum berät über Vorgehen zu Corona

Um nach der Häufung von Corona-Fällen im Potsdamer Ernst von Bergmann-Klinikum eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern, hat die Klinikleitung mit dem Robert Koch-Institut über das Vorgehen beraten. Ein Team der Berliner Behörde traf am Freitagvormittag in dem Potsdamer Krankenhaus ein, wie die Stadt mitteilte. «Es sollen Prozesse und Verfahren vorgestellt werden, wie das Klinikum mit Covid-19-Patienten umgegangen ist, wie man die Trennung von anderen Patienten vorgenommen und die Isolierstation eingerichtet hat», sagte Stadtsprecher Stefan Schulz.

In der Nacht zum vergangenen Samstag war es in dem Haus zu einer auffälligen Anzahl positiver Tests auf das Coronavirus gekommen. Der Krisenstab des Klinikums hatte daraufhin am Samstag entschieden, alle stationären und alle geplanten Patienten zu testen und positive Fälle von negativen zu trennen. «Wir testen alle, ob sie Symptome haben oder nicht», sagte eine Kliniksprecherin am Freitag.