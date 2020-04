Schlechte Geschäftslage für Brandenburger Unternehmen

Durch die Corona-Pandemie wird die Wirtschaft in Brandenburg nach Angaben der Industrie-und Handelskammer (IHK) stark ausgebremst. Die Corona-Krise wirke sich in einer noch nie dagewesenen Geschwindigkeit und Stärke nahezu auf die gesamte gewerbliche Wirtschaft aus, hieß es am Freitag nach der Auswertung einer Unternehmensumfrage. Die Bewertung der aktuellen Geschäftslage sei demnach von plus 44 Punkten zu Jahresbeginn auf minus 17 Punkte abgerutscht. Rund 650 Unternehmen aus den IHK-Kammerbezirken Cottbus, Ostbrandenburg und Potsdam seien befragt worden.

Durch die behördlichen Schließungen sind das Gastgewerbe und der Handel laut Umfrage am stärksten betroffen. Die Industrie und das Baugewerbe verzeichneten geringere Auftragseingänge. 67 Prozent der Unternehmen rechnen demnach in den kommenden Monaten aufgrund stark rückläufiger Nachfragen aus dem In- und Ausland mit einer schlechteren Geschäftslage.