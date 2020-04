Grüne wollen Verfassung nicht ändern

Die Berliner Grünen-Fraktion steht einer Verfassungsänderung, mit der die Funktionsfähigkeit des Abgeordnetenhauses (AGH) in Krisenzeiten gesichert werden soll, weiter skeptisch gegenüber. «Das kann nur das letzte Mittel sein», sagte Fraktionsgeschäftsführer Daniel Wesener am Mittwoch der Deutschen Presseagentur nach einer Sitzung des AGH-Ältestenrats, der sich mit dem Thema befasst hat. «Wir müssen gucken, ob andere Regelungen möglich sind.» Wesener plädiert dafür, zunächst zu prüfen, ob Abgeordnete auch auf digitalem Weg abstimmen können, ohne persönlich im Parlament anwesend sein zu müssen.

In Krisenzeiten wie der Corona-Pandemie könnte die Beschlussfähigkeit des Abgeordnetenhauses gefährdet sein: In der Landesverfassung ist vorgeschrieben, dass «mehr als die Hälfte der Abgeordneten» im Plenum sein muss. Der Vorschlag, den entsprechenden Paragrafen einfach zu streichen, ist inzwischen vom Tisch. In der Diskussion ist weiterhin, ihn um eine Regelung für Notsituationen zu ergänzen, die ermöglicht, dass das Parlament zum Beispiel nur mit einem Viertel der Abgeordneten entscheiden darf.