Hochschulen wollen Semester wie geplant starten

Die Hochschulen in Brandenburg wollen die bislang vorgesehenen Semestertermine beibehalten. An den Fachhochschulen habe der Vorlesungsbetrieb bereits begonnen, erklärte Oliver Günther, Vorsitzender der Brandenburger Landesrektorenkonferenz, am Mittwoch. Die Universitäten wollen demnach am 20. April ins Sommersemester starten - durchweg mit digitalen Lehr- und Prüfungsformaten. Für Praktika oder andere Leistungen, die eine Präsenz der Studierenden erfordern, würde «pragmatisch nach alternativen Lösungen gesucht».

© dpa

Zuvor hatte sich der Präsident der bundesweiten Hochschulrektorenkonferenz (HRK), Peter-André Alt, für eine Verschiebung des Sommersemesters ausgesprochen. Er forderte die Länder außerdem auf, deutschlandweit einheitlich vorzugehen. In Brandenburg gibt es neun staatlich finanzierte Hochschulen, darunter sind vier Universitäten.