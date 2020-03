DWD: Brandenburg zweittrockenstes Bundesland im März

Brandenburg ist im ersten Frühlingsmonat das zweittrockenste Bundesland gewesen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag in seiner vorläufigen Monatsbilanz nach ersten Auswertungen der rund 2000 Messstationen berichtete, fielen im Durchschnitt 30 Liter pro Quadratmeter. Nur in Sachsen-Anhalt regnete es im März demnach noch weniger. Die Durchschnittstemperatur erreichte 5,2 Grad und lag 1,7 Grad über dem langjährigen Mittel. Die Sonne zeigte sich 180 Stunden.

Bundesweit war der März 2020 ausgesprochen mild und überdurchschnittlich trocken. Der Monat lag mit einer durchschnittlichen Temperatur von 5,3 Grad Celsius um 1,8 Grad über dem Wert der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990. Verglichen mit der wärmeren Periode 1981 bis 2010 betrug die Abweichung nach DWD-Angaben ein Grad.

In Brandenburg sank die Waldbrandgefahr wieder. Nachdem am Dienstag vor einer Woche in 8 von 14 Landkreisen die Gefahrenstufe vier von fünf ausgerufen worden war, wurde am Montag in vier Landkreisen die Stufe drei erreicht, wie das Umweltministerium des Landes auf seiner Internetseite mitteilte.