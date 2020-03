Berliner Flughäfen: Bis zu 300 Millionen Euro Staatshilfe

Die Berlin-Brandenburger Flughafengesellschaft bekommt in der Coronakrise nach eigenen Angaben bis zu 300 Millionen Euro vom Bund und den beiden Ländern. Die Eigenkapitalerhöhung soll dem Staatsunternehmen helfen, den Einbruch der Passagierzahlen finanziell zu bewältigen, wie die Flughafengesellschaft am Montag nach einer Gesellschafterversammlung mitteilte. An den Flughäfen Tegel und Schönfeld gibt es momentan nur wenige Tausend Fluggäste pro Tag, üblich sind durchschnittlich insgesamt rund 100 000.

Nach Ostern soll entschieden werden, ob der Flughafen Tegel vorübergehend geschlossen wird. Der Aufsichtsrat des Unternehmens wollte den Flughafen eigentlich sofort vom Netz nehmen, um Kosten zu sparen. Dem folgten die Gesellschafter am Montag aber nicht.