Frau beobachtet mutmaßliche Müllentsorger und wird verletzt

Eine Frau ist am Samstag in einem Waldstück nahe Beetz (Oberhavel) von zwei Unbekannten geschubst und verletzt worden. Die 51-Jährige hatte nach eigenen Angaben beobachtet, wie die Männer Müll im Wald vergruben und sei daraufhin gestoßen worden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Frau, die an einer Vorerkrankung litt, musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Polizisten stellten in der Nähe ein Fahrzeug mit zwei Männern fest. Ob sie in Verbindung mit dem Übergriff auf die Frau stehen, werde noch ermittelt, hieß es. Kriminaltechniker kamen vor Ort zum Einsatz.

