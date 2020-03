Zweiter Potsdamer nach Coronavirus-Infektion gestorben

In Potsdam ist am Freitagmorgen ein weiterer Patient nach einer Coronavirus-Infektion gestorben. Der Mann sei 80 Jahre alt gewesen, sagte Oberbürgermeister Mike Schubert auf einer Pressekonferenz.

Am Vorabend war in der Landeshauptstadt der erste Todesfall gemeldet worden. Der 88-jährige Potsdamer hatte schwere Vorerkrankungen. Auch der zweite an Covid-19 im Ernst-von-Bergmann-Klinikum gestorbene Mann sei vorerkrankt gewesen. In Brandenburg sind damit drei Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet.