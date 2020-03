Lange: Brandenburg bemüht um Ausnahmen für polnische Pendler

Die brandenburgische Landesregierung bemüht sich um eine Ausnahmeregelung mit Polen für Berufspendler. «Wir sind aber im ständigen Kontakt und hoffen natürlich, dass wir eine ähnliche Regelung, wie sie in Tschechien ja erlassen wurde, auch für Brandenburg erreichen können», sagte Finanz- und Europaministerin Katrin Lange (SPD) dem rbb-Inforadio am Freitagmorgen laut einer Mitteilung.

Ab diesen Freitag tritt die neue Regelung in Polen in Kraft, wonach polnische Berufspendler nach der Rückkehr in die Heimat 14 Tage in Quarantäne bleiben müssen. Laut den Industrie- und Handelskammern in Süd-und Ostbrandenburg sind mehr als 25 000 Pendler in Brandenburg und Berlin von der neuen Verordnung betroffen. Die Landesärztekammer warnte vor einem Aderlass im Gesundheitswesen.