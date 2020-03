Bistum Dresden-Meissen und Sorben bedauern Osterreitenabsage

Das Coronavirus stoppt auch die Osterreiter in der Lausitz. Am Mittwoch bedauerte die katholische Kirche die Absage des traditionellen Brauches. Mit Ostern ohne Osterreiten werde einem sehr viel fehlen, erklärte der Generalvikar des Bistum Dresden-Meißen, Andreas Kutschke. Anordnungen der Behörden sei aber Folge zu leisten. Das vor allem auch bei Touristen beliebte Osterreiten war nach einer Allgemeinverfügung des Landes Sachsens untersagt worden.

Statnik selbst hatte sich mit dem Coronavirus infiziert und befindet sich in häuslicher Isolation. Am Mittwoch machte der 36-Jährige seinen Mitmenschen aber auch Mut: «Gerade auch wir Sorben haben in den letzten Wochen gezeigt, dass wir in dieser Krise mit kreativen Ideen bestehen können, zum Beispiel mit Gottesdiensten über Livestream und Radio, mit gemeinsamem Beten auf der Basis digitaler Technik, mit Chorproben übers Internet und vielem anderen mehr.»

Osterreiter tragen traditionell am Ostersonntag in Prozessionen die Botschaft von der Auferstehung Christi in die Nachbarpfarrei. Solche Prozessionen hoch zu Ross haben nach Angaben des Bistums schon Ende des 15. Jahrhunderts in der Region stattgefunden. Die Wurzeln dieses Brauches reichten wahrscheinlich bis in vorchristliche Zeiten zurück, hieß es. Durch Ritte um das Feld glaubte man, die jungen Saaten vor der Missgunst des Bösen beschützen zu können. Unter dem Einfluss des Christentums habe sich das in christliche Prozessionen verwandelt.