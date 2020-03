Berlin und Brandenburg übernehmen Pilotabschluss aus NRW

Die IG Metall Berlin-Brandenburg-Sachsen hat sich am Mittwoch mit dem Berlin-Brandenburger Arbeitgeberverband geeinigt, den Pilotabschluss aus Nordrhein-Westfalen zu übernehmen. «Wir müssen in diesen schwierigen Zeiten gemeinsam handeln, die Beschäftigung sichern und dafür sorgen, dass die Beschäftigten wegen Kurzarbeit und aufgrund von Schul- und Kitaschließungen nicht alleine die Kosten der Corona-Krise tragen müssen», teilte Gewerkschaftsbezirksleiter Stefan Schaumburg mit. Dem Ziel seien die Parteien demnach mit dem «Solidartarifvertrag 2020» sowie dem «Tarifvertrag Zukunft in Arbeit 2020» näher gekommen.

Die Tarifparteien in NRW hatten sich am Freitag inmitten der Corona-Krise darauf geeinigt, die Löhne in diesem Jahr nicht zu erhöhen. Arbeitnehmer mit kleinen Kindern sollen zusätzliche freie Tage erhalten, und Kurzarbeiter können laut Abschluss auf Zuzahlungen setzen. Die Regelungen sollen nun auch für die Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie in Berlin und Brandenburg gelten. Nach Angaben der Gewerkschaft sind in Berlin und Brandenburg rund 110 000 Menschen in der Metall- und Elektroindustrie beschäftigt. Vorgesehen sei eine Laufzeit des Tarifvertrages bis 31. Dezember 2020.