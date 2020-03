Ministerin: Einschnitte nicht über Monate durchzuhalten

Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hat angesichts der großen Einschränkungen im Kampf gegen das Coronavirus vor zu weitgehenden Regelungen gewarnt. «In einer Demokratie und in einem Rechtsstaat noch weiter zu gehen, fände ich schon schwierig», sagte Nonnemacher der Deutschen Presse-Agentur. «Ich glaube, wir können Maßnahmen dieser Intensität nicht über Wochen und Monate durchhalten. Erstens könnte man dann die Wirtschaft in diesem Land ad acta legen, außerdem brauchen wir funktionstüchtige Institutionen.» Die Krankenhäuser sind nach ihrer Ansicht der Schlüssel zur Bewältigung der Krise.

EINSCHRÄNKUNGEN: Brandenburger dürfen seit Montag bis vorerst 5. April draußen nur allein, mit Angehörigen aus dem eigenen Haushalt oder mit einer Person außerhalb des Haushalts bei 1,5 Meter Abstand unterwegs sein. Das Betreten öffentlicher Orte ist erlaubt für Arbeit, Arztbesuche, Einkaufen, Krankenbesuche, Sport und dringende Behördentermine. Viele Läden sind geschlossen, Supermärkte, Drogerien, Banken und Tankstellen haben offen, auch Gaststätten mit Waren zum Liefern oder Abholen. Die Ministerin warb für bundesweit möglichst einheitliche Beschränkungen, zeigte aber auch Verständnis für schärfere Regeln wie in Bayern.

KONTROLLEN: Die Polizei bedankte sich, dass sich die Brandenburger «weitestgehend» an die Vorgaben hielten. Rund 200 Einsätze hat es demnach am Dienstag gegeben - die Bilanz: Zwei Strafanzeigen, sieben Ordnungswidrigkeiten und keine Verstöße gegen Schließzeiten. Brandenburg will im Einzelfall über mögliches Bußgeld entscheiden.