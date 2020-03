Mädchen in Potsdam entführt: Urteil erwartet

Im Prozess um die Entführung und den sexuellen Missbrauch eines kleinen Mädchens will das Landgericht Potsdam heute ein Urteil sprechen. Zuvor sollen die Plädoyers der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung gehört werden, die größtenteils unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden sollen, wie das Gericht mitteilte. Auch die Verkündung des Urteils soll zum Schutz des Kindes weitestgehend ohne die Öffentlichkeit stattfinden.

Der 59 Jahre alte Angeklagte hatte die Tat während des Prozesses gestanden. Dem Deutschen wird schwerer sexueller Missbrauch von Kindern, Freiheitsberaubung und Entziehung Minderjähriger vorgeworfen. Er soll das heute siebenjährige Mädchen am 25. Mai 2019 in der Nähe eines Potsdamer Möbelhauses entführt, mit in seine Wohnung genommen und dort sexuell missbraucht haben.